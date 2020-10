Ibrahimovic corre verso il rientro: "Questo animale non può essere domato" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic non si ferma mai e in quarantena, a casa, perché positivo al Covid , corre sul tapis roulant, a petto nudo mostrando un'ottima forma fisica. " Questo animale non può essere domato ',... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) Zlatannon si ferma mai e in quarantena, a casa, perché positivo al Covid ,sul tapis roulant, a petto nudo mostrando un'ottima forma fisica. "non',...

zazoomblog : Ibrahimovic corre verso il rientro: Questo animale non può essere domato - #Ibrahimovic #corre #verso… - sportli26181512 : Ibrahimovic corre verso il rientro: “Questo animale non può essere domato”: Il fuoriclasse del #Milan, in quaranten… - KunGrax : RT @MilanNewsit: Ibrahimovic corre verso il rientro: 'Questo animale non può essere addomesticato' - GianniVaretto : RT @MilanNewsit: Ibrahimovic corre verso il rientro: 'Questo animale non può essere addomesticato' - milansette : Ibrahimovic corre verso il rientro: 'Questo animale non può essere addomesticato' -