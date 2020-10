I cibi importati più contaminati

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Coldiretti ha presentato la prima «Black list deipiù». I dati vengono dagli ultimi rapporti dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) sui Residui dei Fitosanitari in Europa e dal Ministero della Salute. Gli alimenti che compaiono nella«Black list» della Coldiretti sono cioè quelli che hanno ricevuto il più alto numero di segnalazioni durante i controlli a campione dal momento che gli ispettori hanno trovato sostanze potenzialmente pericolose per la salute. La black list Con un campione su cinque (20%) risultato irregolare per la presenza di residui chimici, i peperoncini piccanti provenienti da Repubblica Dominicana e India sono il prodotto alimentare meno sicuro presente sulle tavole degli italiani, secondo il rapporto ...