Google Stadia incredibile ma vero, non funzionerà al lancio sui nuovissimi Chromecast (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, Google ha ufficialmente svelato i suoi nuovi dispositivi Chromecast, più potenti e dotati di feature assenti nei predecessori.Chiamati ufficialmente "Chromecast with Google TV", questi nuovi apparecchi vi permettono di guardare i principali canali streaming come Netflix e Hulu direttamente, invece che vederli in streaming sul telefono.Nonostante il gadget risulti decisamente appetibile, c'è una cosa che il nuovo Chromecast non può fare rispetto ai predecessori: non supporterà Google Stadia. Chromecast with Google TV, infatti, non permetterà lo streaming dei giochi Stadia al lancio e, stando a quanto riportato da The Verge, tale feature non ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella giornata di ieri,ha ufficialmente svelato i suoi nuovi dispositivi, più potenti e dotati di feature assenti nei predecessori.Chiamati ufficialmente "withTV", questi nuovi apparecchi vi permettono di guardare i principali canali streaming come Netflix e Hulu direttamente, invece che vederli in streaming sul telefono.Nonostante il gadget risulti decisamente appetibile, c'è una cosa che il nuovonon può fare rispetto ai predecessori: non supporteràwithTV, infatti, non permetterà lo streaming dei giochiale, stando a quanto riportato da The Verge, tale feature non ...

Eurogamer_it : #GoogleStadia incredibile ma vero, non funzionerà al lancio sui nuovissimi Chromecast - infoitscienza : Stadia: su Google TV non prima di metà 2021 - HDblog : RT @HDblog: Non volete Chromecast con Google TV? Gli altri modelli sono ancora disponibili - stadiaita : Una nuova modalità sperimentale per Stadia, chiamata Tandem Mode, permette di collegare un secondo controller a que… - NuTeslaRes : #I giochi gratis di Google Stadia Pro ad ottobre 2020 - -