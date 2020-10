GF Vip 5, a Guenda piace Massimiliano Morra ma… (Di venerdì 2 ottobre 2020) Massimiliano Morra e Guenda Goria Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una particolare sintonia tra Massimiliano Morra e Guenda Goria. Questi ultimi, due notti fa, hanno avuto un confronto, ’scaturito’ da alcune confidenze che la contessa De Blanck aveva fatto poco prima all’attore. “Tu le piaci, si è presa una cotta”, sussurra la contessa a Morra rammentatogli poi, come se non fossero davanti alle telecamere, che “Con questa storia voi andate su tutti i giornali, voi lo dovete prendere come un lavoro. Andate dalla d’Urso e andate in giro”. Subito dopo ha chiesto un faccia a faccia alla Goria. La giovane donna inizialmente è stata vaga, negando di aver parlato con Patrizia, dopodiché ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 ottobre 2020)Goria Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una particolare sintonia traGoria. Questi ultimi, due notti fa, hanno avuto un confronto, ’scaturito’ da alcune confidenze che la contessa De Blanck aveva fatto poco prima all’attore. “Tu le piaci, si è presa una cotta”, sussurra la contessa arammentatogli poi, come se non fossero davanti alle telecamere, che “Con questa storia voi andate su tutti i giornali, voi lo dovete prendere come un lavoro. Andate dalla d’Urso e andate in giro”. Subito dopo ha chiesto un faccia a faccia alla Goria. La giovane donna inizialmente è stata vaga, negando di aver parlato con Patrizia, dopodiché ...

MusicTV_ITA : VIP PREFERITI #GFVIP 1.TOMMASO 15% 2.FRANCESKA 11% 3.ENOCK 10% 4.MATILDE 9% 5.MASSIMILIANO 7% 6.MYRIAM 7% 7.DAYANE… - stigmabase : F | #omosessuale : ... sostenuto che secondo lei l'attore di molte fiction potrebbe essere omosessuale, e l… - Eden_253 : RT @catalina7212: Spero che stasera Signorini esponga in modo VERITIERO ciò che è successo ieri sia con Guenda che con Adua! Se non fosse c… - catalina7212 : Spero che stasera Signorini esponga in modo VERITIERO ciò che è successo ieri sia con Guenda che con Adua! Se non f… - IncontriClub : Grande Fratello Vip 2020, scoppia il flirt tra Massimilano Morra e Guenda Goria? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Guenda Guenda critica Massimiliano: "Si prende troppo sul serio" - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 Grande Fratello GF Vip 5, a Guenda piace Massimiliano Morra ma…

Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una particolare sintonia tra Massimiliano Morra e Guenda Goria. Questi ultimi, due notti fa, hanno avuto un confronto, ’scaturito’ da alcune confidenze ...

Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla sesta puntata del 2 ottobre: concorrenti, ultime news

Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni sulla sesta puntata del 2 ottobre, chi verrà eliminato? Tutte le ultime informazioni nel dettaglio ...

Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una particolare sintonia tra Massimiliano Morra e Guenda Goria. Questi ultimi, due notti fa, hanno avuto un confronto, ’scaturito’ da alcune confidenze ...Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni sulla sesta puntata del 2 ottobre, chi verrà eliminato? Tutte le ultime informazioni nel dettaglio ...