Fiorentina inguardabile: la Sampdoria vince (1-2). Ceccherini regala un rigore. Chiesa: palo al 95′. Pagelle (Di venerdì 2 ottobre 2020) Kouamè si mangia un gol fatto al 3'. Poi Ceccherini commette un inutile fallo da rigore, permettendo a Quagliarella di portare in vantaggio la Samp. Pareggia Vlahovic nella ripresa, ma nel finale Verre trova un pallonetto che beffa Dragowski. E Chiesa, all'ultimo minuti di recupero, chiude forse la carriera i viola colpendo il palo Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Kouamè si mangia un gol fatto al 3'. Poicommette un inutile fallo da, permettendo a Quagliarella di portare in vantaggio la Samp. Pareggia Vlahovic nella ripresa, ma nel finale Verre trova un pallonetto che beffa Dragowski. E, all'ultimo minuti di recupero, chiude forse la carriera i viola colpendo il

FirenzePost : Fiorentina inguardabile: la Sampdoria vince (1-2). Ceccherini regala un rigore. Chiesa: palo al 95'. Pagelle - Sheva0007 : RT @SoloMilan68: 26 Settembre: Atalanta e Inter vincono contro un Torino inguardabile e una Fiorentina che butta via la partita a due minut… - Lucamina81 : RT @SoloMilan68: 26 Settembre: Atalanta e Inter vincono contro un Torino inguardabile e una Fiorentina che butta via la partita a due minut… - SoloMilan68 : 26 Settembre: Atalanta e Inter vincono contro un Torino inguardabile e una Fiorentina che butta via la partita a du… - alexo_si : @marifcinter Io dico, va bene il mercato aperto, ma finché sono qui si fanno giocare. Bastoni centrale inguardabile… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina inguardabile Fiorentina-Juve, l’accordo per Chiesa c’è. Ma i bianconeri devono vendere Fiorentina.it Tuttosport: rimonta dell’Inter grazie ai cambi di Iachini

L'analisi sulla gara di San Siro, persa dalla Fiorentina, del quotidiano di Torino che punta il dito sul tecnico viola Beppe Iachini ...

TUTTOSPORT, Rimontata la Viola di super Ribery

Secondo Tuttosport, neanche la Juventus gode di un organico tanto profondo quanto quello dell'Inter. Anche se l'assenza di filtro ha portato i nerazzurri a concedere diverse palle gol a ...

L'analisi sulla gara di San Siro, persa dalla Fiorentina, del quotidiano di Torino che punta il dito sul tecnico viola Beppe Iachini ...Secondo Tuttosport, neanche la Juventus gode di un organico tanto profondo quanto quello dell'Inter. Anche se l'assenza di filtro ha portato i nerazzurri a concedere diverse palle gol a ...