Ferrara | vende cocaina ad una 16enne | poi la stupra e le ruba il cellulare

Un nuovo caso di violenza a Ferrara: l'autore è uno spacciatore conosciuto come "Bobby" che invece dei soldi ha preteso altro in cambio della droga. Non ha nemmeno la maggiore età la ragazza che a Ferrara ha subito un' aggressione sessuale da parte di uno spacciatore del luogo. I fatti si sono svolti lo scorso … L'articolo proviene da leggilo.org.

