Fall Guys a tutta personalizzazione con la Stagione 2!

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 2 ottobre 2020): Ultimate Knockout sta per dire addio alla sua primae Mediatonic ha delineato quali saranno le novità in arrivo con la2 che inizierà questo mese. Tralasciando per un attimo la parte sulla, ciò che può interessare ai più è che nella prossimaci sarà un aumento di corone del 600%, in risposta al feedback dei fan riguardo la rarità delle corone d'oro.Oltre a questo, ci sono alcuni cambiamenti più entusiasmanti in arrivo. Nei primi giorni di, i giocatori su PC potevano vedere i reciproci soprannomi di Steam. Quasi immediatamente, i giocatori sono entrati nel codice per manipolare i loro nomi, modificandoli con lettere giganti, ...