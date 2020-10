Covid in Puglia: 'I cittadini pugliesi non paghino i tamponi' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Proprio a seguito di un articolo della 'Gazzetta', che aveva rilevato l'effettuazione di test a pagamento sui pugliesi rientrati dalle vacanze nei Paesi classificati a rischio, a prezzi superiori ai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) Proprio a seguito di un articolo della 'Gazzetta', che aveva rilevato l'effettuazione di test a pagamento suirientrati dalle vacanze nei Paesi classificati a rischio, a prezzi superiori ai ...

g20spiagge : #Turismo, con il Covid -37% presenze in Puglia. #G20s a Vieste: “Smart working nei luoghi di villeggiatura fenomeno… - prestia_fabio : RT @TgrRaiPuglia: Alle 18.00 il premier @GiuseppeConteIT inaugura l'84esima edizione della @FieraDelLevante . Le novità della campionaria… - LaGazzettaWeb : Covid in Puglia: «I cittadini pugliesi non paghino i tamponi» - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Alle 18.00 il premier @GiuseppeConteIT inaugura l'84esima edizione della @FieraDelLevante . Le novità della campionaria… - TgrRaiPuglia : Alle 18.00 il premier @GiuseppeConteIT inaugura l'84esima edizione della @FieraDelLevante . Le novità della campio… -