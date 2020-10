Covid. Contagi record 2500 in 24 ore. (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Redazione. Salgono i Contagi per Covid 19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.548 nuovi casi, un incremento che non si verificava da oltre cinque mesi e che è stato individuato con un numero di tamponi record: 118.236 circa 13mila più di ieri. Il totale dei Contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a … Leggi su freeskipper (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Redazione. Salgono iper19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.548 nuovi casi, un incremento che non si verificava da oltre cinque mesi e che è stato individuato con un numero di tamponi: 118.236 circa 13mila più di ieri. Il totale deiati dall’inizio dell’emergenza sale a …

Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Contagi record, 2500 in 24 ore. Nel #Lazio #mascherine all'aperto #ANSA - RaiNews : Aumento improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia #COVID19 - TG24info : ULTIM'ORA - CORONAVIRUS, record di contagi nel #Lazio. Pronta l'ordinanza per le mascherine obbligatorie? -… - Andrez1si : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tamponi, olt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Contagi Schizzano i contagi Covid: ecco la stretta di Regioni e Comuni, scuole “sorvegliate speciali” Il Sole 24 ORE Covid, Ciciliano (Cts): «Risalgono i contagi, è anche l'effetto scuola. Le mascherine torneranno obbligatorie»

I ritardi nei risultati dei tamponi sono un problema, i test rapidi saranno utilissimi» di Fiorenza Sarzanini «Sapevamo che il ritorno alla vita normale avrebbe fatto risalire la curva dei contagi, ma ...

Coronavirus, sei bambini contagiati in Abruzzo: il nuovo fronte è dei pazienti giovanissimi

Il coronavirus continua a mietere i contagi in Abruzzo anche tra giovani e giovanissimi, senza risparmiare i bambini. Lo hanno confermato anche i dati del bollettino giornaliero diffuso ieri dal ...

I ritardi nei risultati dei tamponi sono un problema, i test rapidi saranno utilissimi» di Fiorenza Sarzanini «Sapevamo che il ritorno alla vita normale avrebbe fatto risalire la curva dei contagi, ma ...Il coronavirus continua a mietere i contagi in Abruzzo anche tra giovani e giovanissimi, senza risparmiare i bambini. Lo hanno confermato anche i dati del bollettino giornaliero diffuso ieri dal ...