Coronavirus | i numeri in chiaro Il matematico Sebastiani | «Con le diagnosi precoci individuiamo prima i malati»

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre) Nel bollettino sull’andamento delin Italia diffuso oggi, 2 ottobre, dalla Protezione civile si parla di 2.499 nuove infezioni. Ieri, i contagi erano stati 2.548: quello che si registra è quindi un leggerissimo calo sul giorno precedente, ma comunque un incremento record negli ultimi 5 mesi. Due giorni fa i contagi giornalieri erano stati 1.851, tre giorni fa 1.648, quattro giorni fa 1.494. Sono poi 23 le vittime conteggiate nelle ultime 24 ore; ieri erano state 24. Mentre 294 persone si trovano nei reparti di terapia intensiva. Come spiega ilGiovanni, «a livello nazionale si nota una grossa differenza con lafase epidemica». Professore, cosa è cambiato in ...