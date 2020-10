Conte: “A breve un decreto per finanziare le imprese in difficoltà” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sul tavolo 44 miliardi di fondi pubblici con la regia di Cdp. Il premier da Bari: «Sul fronte Covid l’Italia sta meglio di altri Paesi ma non possiamo permetterci disattenzioni». Leggi su lastampa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sul tavolo 44 miliardi di fondi pubblici con la regia di Cdp. Il premier da Bari: «Sul fronte Covid l’Italia sta meglio di altri Paesi ma non possiamo permetterci disattenzioni».

Ultime Notizie dalla rete : Conte breve Conte: “A breve un decreto per finanziare le imprese in difficoltà” La Stampa Fase 3: Conte, a breve decreto per ricapitalizzazione grandi imprese

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in occasione dell'inaugurazione dell'ottantaquattresima edizione della "Nuova ...

Recovery: Conte, canale preferenziale per tempi certi

L’Italia dovrà “dare piena attuazione ai progetti” del Recovery fund, “riuscire ad esprimere una capacità amministrativa di spesa e di realizzazione delle opere: questo ci è sempre mancato. Prendo un ...

L'Italia dovrà "dare piena attuazione ai progetti" del Recovery fund, "riuscire ad esprimere una capacità amministrativa di spesa e di realizzazione delle opere: questo ci è sempre mancato. Prendo un ...