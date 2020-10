Che cosa dice davvero la proposta del Pd per introdurre lo studio di Bella ciao nelle scuole? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lunedì 28 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 25 settembre 2020 sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una foto del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, un testo che recita: «Vuole imporre “Bella ciao” in tutte le scuole» e un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Presentato oggi, alla Camera, il disegno di legge firmato PD per imporre l’insegnamento obbligatorio di ‘Bella ciao’ a tutti gli alunni delle scuole italiane. L’Italia non è comunista e mai lo sarà!». L’informazione è circolata in diverse ... Leggi su facta.news (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lunedì 28 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 25 settembre 2020 sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una foto del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, un testo che recita: «Vuole imporre “” in tutte le» e un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Presentato oggi, alla Camera, il disegno di legge firmato PD per imporre l’insegnamento obbligatorio di ‘’ a tutti gli alunni delleitaliane. L’Italia non è comunista e mai lo sarà!». L’informazione è circolata in diverse ...

Da poche ore è disponibile la sinossi dell'ottavo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, cosa ci aspetta?

Ha indossato diverse maglie Alex Ambrosini e una di queste se la vedrà subito di fronte domenica al Romeo Neri. Sempre biancorossa ma sarà quella del Forlì.

