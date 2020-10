Calciomercato Torino, ora è Kalinic l’obiettivo per l’attacco (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato Torino: i granata avrebbero puntato Kalinic per rinforzare l’attacco Dopo Piatek, Joshua King e Niang, il Torino ha messo nel mirino un altro attaccante per rinforzare il reparto avanzato. Giampaolo vuole una punta che possa affiancare Andrea Belotti e, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’idea last-minute sarebbe Nikola Kalinic dell’Atletico Madrid. La dirigenza avrebbe già incontrato l’intermediario/agente Fali Ramadani per trovare un’intesa su un contratto biennale con uno stipendio a scendere dai circa 2,5 milioni che il croato percepisce attualmente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020): i granata avrebbero puntatoper rinforzare l’attacco Dopo Piatek, Joshua King e Niang, ilha messo nel mirino un altro attaccante per rinforzare il reparto avanzato. Giampaolo vuole una punta che possa affiancare Andrea Belotti e, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’idea last-minute sarebbe Nikoladell’Atletico Madrid. La dirigenza avrebbe già incontrato l’intermediario/agente Fali Ramadani per trovare un’intesa su un contratto biennale con uno stipendio a scendere dai circa 2,5 milioni che il croato percepisce attualmente. Leggi su Calcionews24.com

Dopo Piatek, Joshua King e Niang, il Torino ha messo nel mirino un altro attaccante per rinforzare il reparto avanzato. Giampaolo vuole una punta che possa affiancare Andrea Belotti e, secondo quanto ...

Genoa e Torino non scenderanno in campo per via del numero eccessivo di contagiati presenti nella squadra rossoblu. Per le 20.45 va in scena il match tra Udinese e Roma che chiude questo sabato di ...

