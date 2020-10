Calcio e contagi: Napoli, primo positivo, domani ultimo tampone. A rischio la Juve? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non poteva essere diversamente. Con un totale di 19 casi di positività nel Genoa, tra i quali 14 giocatori, ultimi aggiunti in mattinata il croato Brlek e lo sloveno Zajc, era praticamente impossibile ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non poteva essere diversamente. Con un totale di 19 casi di positività nel Genoa, tra i quali 14 giocatori, ultimi aggiunti in mattinata il croato Brlek e lo sloveno Zajc, era praticamente impossibile ...

SkySport : #Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi - Giulia_Giunta : RT @liuk71rm: @nzingaretti Complimenti, ottima scelta, con 265 contagi, lo 0.004%, #mascherine h24 ovunque, però in tutti gli stadi della #… - ACMilan_KaKa22 : RT @SkySport: Serie A, cosa succede in caso di alto numero di contagi - UgoBaroni : RT @SkySport: Serie A, cosa succede in caso di alto numero di contagi - SkySport : Serie A, cosa succede in caso di alto numero di contagi -