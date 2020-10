Burrasca al Nord | allerta rossa in Liguria | Lombardia e Veneto

(Di venerdì 2 ottobre 2020) L'ondata di maltempo che sta imperversando sul-Italia comincia a far danni. Un intenso temporale ha colpito Genova, con una notte di superlavoro per i vigili del fuoco a causa degli allagamenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Burrasca Nord

Ilmeteo.net

Acqua alta a Venezia, sabato si alza il Mose. Esonda un torrente nello Spezzino. Allerta arancione in Piemonte e in Emilia-Romagna ...L’autunno porta il maltempo in Italia con alcune regioni del Nord che fanno i conti con allagamenti e frane. Allerta rossa in Liguria, dove sono esondati il fiume Vara ( LE FOTO) e il Borsa, e in Vene ...