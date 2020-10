Brahim Diaz: “Una notte indimenticabile, non ci aspettavamo una gara simile” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Brahim Diaz, dopo la rocambolesca vittoria in Europa League di ieri sera, ha parlato ai microfoni di MilanTV: “Abbiamo vissuto una notte unica indimenticabile, siamo riusciti a conquistare quello che volevamo anche se non ci aspettavamo una gara simile. Queste sono le vittorie che rafforzano il gruppo, sono notti magiche, da queste notti dobbiamo prendere la carica per fare ancora meglio. A Donnarumma dopo il rigore ho detto che è un grande portiere e che mi aspettavo qualcosa di importante da lui. E alla fine è arrivata la parata decisiva”. Foto: twitter personale L'articolo Brahim Diaz: “Una notte indimenticabile, non ci aspettavamo una gara ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020), dopo la rocambolesca vittoria in Europa League di ieri sera, ha parlato ai microfoni di MilanTV: “Abbiamo vissuto unaunica, siamo riusciti a conquistare quello che volevamo anche se non ciunasimile. Queste sono le vittorie che rafforzano il gruppo, sono notti magiche, da queste notti dobbiamo prendere la carica per fare ancora meglio. A Donnarumma dopo il rigore ho detto che è un grande portiere e che mi aspettavo qualcosa di importante da lui. E alla fine è arrivata la parata decisiva”. Foto: twitter personale L'articolo: “Una, non ciuna...

Ultime Notizie dalla rete : Brahim Diaz Milan, Brahim Diaz: «Notte unica, il gruppo esce rafforzato» Calcio News 24 Rio Ave-Milan, rigori senza fine: notte di sogni e incubi per i portieri

Come vittime di un contrappasso dantesco, il Milan e il Rio Ave sembravano seriamente condannati a rincorrersi in eterno, per aver offerto durante i 120 minuti di gioco uno spettacolo a ...

E. League: Milan ai gironi vince 11-10 col Rio Ave

Il Milan dalle sette vite vince 11-10 contro il Rio Ave, dopo una serie infinita di calci di rigore, ben 24, e si qualifica ai gironi di Europa League grazie alla parata decisiva di Donnarumma su Sant ...

Come vittime di un contrappasso dantesco, il Milan e il Rio Ave sembravano seriamente condannati a rincorrersi in eterno, per aver offerto durante i 120 minuti di gioco uno spettacolo a ...Il Milan dalle sette vite vince 11-10 contro il Rio Ave, dopo una serie infinita di calci di rigore, ben 24, e si qualifica ai gironi di Europa League grazie alla parata decisiva di Donnarumma su Sant ...