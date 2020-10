Belgio, Petra De Sutter è la prima trans che diventa ministro in Europa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Belgio: è Petra De Sutter la prima ministra trans della storia in Europa. Professoressa in ginecologia all’Università di Ghen, ha 57 anni Una giornata storica per il Belgio e per l’Europa quella di oggi. Con la notizia dell’ingresso nel governo di Aversa dell’eurodeputata transgender Petra De Sutter. In forza ai Verdi, è stata nominata vice … L'articolo Belgio, Petra De Sutter è la prima trans che diventa ministro in Europa proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 2 ottobre 2020): èDelaministradella storia in. Professoressa in ginecologia all’Università di Ghen, ha 57 anni Una giornata storica per ile per l’quella di oggi. Con la notizia dell’ingresso nel governo di Aversa dell’eurodeputatagenderDe. In forza ai Verdi, è stata nominata vice … L'articoloDeè lacheinproviene da leggilo.org.

