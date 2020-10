Bancarotta, due misure cautelari per fallimento Ischia Thermae (Di venerdì 2 ottobre 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Napoli, nell’ambitodelle indagini sul fallimento della Ischia Thermae, ha eseguitodue misure cautelari personali e sequestrato beni per 342.000euro. Le Fiamme gialle hanno dato esecuzione, tra Napoli, Ischia,Forio e Casamicciola Terme, ad un’ordinanza emessa dal gip delTribunale partenopeo con la quale è stata applicata una misuracautelare degli arresti domiciliari e un divieto di esercitareimprese a carico di altrettanti imprenditori coinvolti nelfallimento della società. I reati ipotizzati sono Bancarotta esottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Eseguito anche ilsequestro finalizzato alla confisca in via diretta e perequivalente di beni per l’importo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Napoli, nell’ambitodelle indagini suldella, ha eseguitoduepersonali e sequestrato beni per 342.000euro. Le Fiamme gialle hanno dato esecuzione, tra Napoli,,Forio e Casamicciola Terme, ad un’ordinanza emessa dal gip delTribunale partenopeo con la quale è stata applicata una misuracautelare degli arresti domiciliari e un divieto di esercitareimprese a carico di altrettanti imprenditori coinvolti neldella società. I reati ipotizzati sonoesottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Eseguito anche ilsequestro finalizzato alla confisca in via diretta e perequivalente di beni per l’importo di ...

