“Ancelotti è il miglior allenatore della storia del PSG”, dice il PSG (Di venerdì 2 ottobre 2020) Carlo Ancelotti è stato eletto miglior allenatore della storia del Psg in occasione dei 50 anni del club. Il tecnico dell’Everton ha allenato in Francia dal 2011 al 2013 vincendo la Ligue 1 alla seconda stagione. Nella classifica del club ha battuto Laurent Blanc e Luis Fernandez. “È un onore ricevere questo premio, sono orgoglioso di aver allenato il Psg. Buon compleanno !!”, ha scritto Ancelotti su Twitter. C’est un honneur de recevoir ce trophée et une fierté d’avoir dirigé le PSG. Joyeux anniversaire!! #AllezParis https://t.co/37I6Gb8FRY — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 2, 2020 Domani Ancelotti allenerà per la centesima volta in Premier, e il tecnico è stato intervistato per l’occasione: “Non voglio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Carlo Ancelotti è stato elettodel Psg in occasione dei 50 anni del club. Il tecnico dell’Everton ha allenato in Francia dal 2011 al 2013 vincendo la Ligue 1 alla seconda stagione. Nella classifica del club ha battuto Laurent Blanc e Luis Fernandez. “È un onore ricevere questo premio, sono orgoglioso di aver allenato il Psg. Buon compleanno !!”, ha scritto Ancelotti su Twitter. C’est un honneur de recevoir ce trophée et une fierté d’avoir dirigé le PSG. Joyeux anniversaire!! #AllezParis https://t.co/37I6Gb8FRY — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 2, 2020 Domani Ancelotti allenerà per la centesima volta in Premier, e il tecnico è stato intervistato per l’occasione: “Non voglio ...

napolista : “#Ancelotti è il miglior allenatore della storia del #PSG”, dice il PSG Il tecnico dell’Everton domani allenerà per… - peppemiragli : Il miglior allenatore in circolazione #ancelotti - sportli26181512 : Ancelotti ringrazia il Psg: 'Un onore ricevere il premio di miglior allenatore': L'ex Napoli orgoglioso per essere… - Achraf_Hakimi2 : In occasione delle celebrazioni per i 50 anni del Paris Saint Germain Carlo #Ancelotti è stato nominato miglior all… - lunatica10001 : RT @RaiSport: In occasione delle celebrazioni per i 50 anni del Paris Saint Germain Carlo #Ancelotti è stato nominato miglior allenatore de… -

