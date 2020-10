Tragedia per John Legend e Chrissy Teigen, un dolore senza fine (Di giovedì 1 ottobre 2020) John Legend e sua moglie Chrissy Teigen stanno attraversando una Tragedia senza fine, dopo il ricovero la terribile notizia. John Legend e Chrissy Teigen Fonte foto nstagram @crissyTeigenLa vita sembrava sorridere a John Legend e a sua moglie Chrissy, la modella 34 enne che negli anni ha preso parte a numerose campagne pubblicitarie. I due, dopo sei anni di relazione, si sono sposati il 14 settembre 2013 con una splendida cerimonia sul Lago di Como davanti alle persone più care. A consacrare il loro amore sono arrivati i loro due figli, nel 2016 è nata Luna Simone e nel 2018 MilesTheodore. ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020)e sua mogliestanno attraversando una, dopo il ricovero la terribile notizia.Fonte foto nstagram @crissyLa vita sembrava sorridere ae a sua moglie, la modella 34 enne che negli anni ha preso parte a numerose campagne pubblicitarie. I due, dopo sei anni di relazione, si sono sposati il 14 settembre 2013 con una splendida cerimonia sul Lago di Como davanti alle persone più care. A consacrare il loro amore sono arrivati i loro due figli, nel 2016 è nata Luna Simone e nel 2018 MilesTheodore. ...

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia per Enrico Chillè Una tragedia per una famiglia, ma anche un allarme che farebbe Leggo.it Novara, auto investe cinghiali sull'autostrada A26: due morti

La tragedia è accaduta nel tratto novarese della A26, al km 139 sulle corsia in direzione Gravellona tra l'allacciamento con l'A4 all'altezza di Biandrate e lo svincolo di Romagnano Sesia - Ghemme.

Crisi e Covid: Disney licenzia 28mila persone

Il colosso del divertimento ha fatto sapere di aver licenziato 28mila persone negli Usa per colpa della pandemia. Il 67% di loro sono lavoratori part-time. In questo scenario ogni settore si trova ...

Muore per il monossido di carbonio

Marino Zanetti, 26 anni, morto nella sua baita sopra Poschiavo. Era conosciuto anche in Valtellina Una tragedia avvenuta oltre confine, l’improvvisa scomparsa del grande sportivo poschiavino, Marino Z ...

