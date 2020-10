Tencent ha investito molto denaro in 10 Chambers Collective | lo studio di GTFO

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 1 ottobre 2020) 10, lo sviluppatore dietro il titolo horror cooperativo, ha annunciato cheha acquisito quote importanti delloe ha affermato che l'investimento darà a 10"la libertà creativa per raggiungere nuove vette".10è stato fondato nel 2015 da 9 veterani che avevano lavorato ai giochi della serie Payday. "Mentre ci avviciniamo ai sei anni di sviluppo di, ci siamo resi conto che la nostra ambiziosa visione a lungo termine per il nostroavrà bisogno di più forza", ha detto Ulf Andersson, direttore creativo di 10. "Avevamo bisogno di trovare un partner che ci desse la libertà creativa ...