Serie A e Coronavirus, via alla norma UEFA: le novità e il rinvio di Genoa-Torino (Di giovedì 1 ottobre 2020) Novità in vista per il campionato di Serie A, dopo la notizia del focolaio di Covid-19 all’interno della rosa del Genoa. Il Coronavirus ritorna prepotentemente all’interno delle pagine della cronaca sportiva italiana e dopo ore di incertezza sono due le decisioni prese dalla Lega in merito ai recenti avvenimenti. La prima, una scelta che era nell’aria, riguarda il rinvio di Genoa–Torino, gara inizialmente in programma per questo sabato. Troppi i casi di positività tra le fila dei rossoblu: 15 dopo i recenti test effettuati. Numeri che hanno fatto scattare l’allarme e costretto i vertici del pallone tricolore a riprogrammare la gara a data da destinarsi. Ma oltre alla svolta sul match tra ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Novità in vista per il campionato diA, dopo la notizia del focolaio di Covid-19 all’interno della rosa del. Ilritorna prepotentemente all’interno delle pagine della cronaca sportiva italiana e dopo ore di incertezza sono due le decisioni prese dLega in merito ai recenti avvenimenti. La prima, una scelta che era nell’aria, riguarda ildi, gara inizialmente in programma per questo sabato. Troppi i casi di positività tra le fila dei rossoblu: 15 dopo i recenti test effettuati. Numeri che hanno fatto scattare l’rme e costretto i vertici del pallone tricolore a riprogrammare la gara a data da destinarsi. Ma oltresvolta sul match tra ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il sottosegretario Zampa: 'Campionato di Serie A va sospeso' #CORONAVIRUS - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri Domani pomeriggio nuovo giro di test - Gazzetta_it : #Coronavirus #Napoli, fatto il secondo giro di #tamponi. Domani l'esito - Simo8806900458 : RT @CalcioFinanza: Nuova regola in #Serie A: in campo con almeno 13 giocatori sani (12+1 portiere) - princigallomich : Coronavirus, rinviata in serie A Genoa-Torino -