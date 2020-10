Paris St. Germain-Angers (venerdì, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 1 ottobre 2020) Anticipo della sesta giornata di Ligue 1 che vede il Paris St. Germain ricevere tra le mura amiche l’Angers. La vittoria di Reims, in scioltezza contro una squadra in difficoltà, ha rimesso la squadra di Tuchel in carreggiata e pronta ad ammazzare nuovamente il torneo. Mancheranno Di Maria e Kurzawa squalificati, e sarà pure difficile recuperare gli infortunati Kehrer e Bernat. … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 1 ottobre 2020) Anticipo della sesta giornata di Ligue 1 che vede ilSt.ricevere tra le mura amiche l’. La vittoria di Reims, in scioltezza contro una squadra in difficoltà, ha rimesso la squadra di Tuchel in carreggiata e pronta ad ammazzare nuovamente il torneo. Mancheranno Di Maria e Kurzawa squalificati, e sarà pure difficile recuperare gli infortunati Kehrer e Bernat. … InfoBetting: Scommesse Sportive e

