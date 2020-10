OPPO Reno4, Reno4 Pro e Reno4 Z ufficiali: scheda tecnica e prezzi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con l’evento “Oltre I Limiti” OPPO ha annunciato la serie Reno4 5G, con ben 3 modelli. Analizziamo insieme i nuovi smartphone Pochi minuti fa si è concluso l’evento streaming di OPPO dove ha annunciato la serie Reno4 5G e a gran sorpresa l’OPPO Watch. Gli smartphone OPPO rappresentano ormai un punto di riferimento nel settore, in quanto montano componenti ottimi e una qualità di costruzione assai elevata, tutto ad un prezzo a dir poco stupefacente. OPPO Reno4 Z 5G: caratteristiche tecniche Partendo dal retro del telefono, abbiamo una scocca posteriore in vetro accompagnata dal comparto fotografico in alto a ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con l’evento “Oltre I Limiti”ha annunciato la serie5G, con ben 3 modelli. Analizziamo insieme i nuovi smartphone Pochi minuti fa si è concluso l’evento streaming didove ha annunciato la serie5G e a gran sorpresa l’Watch. Gli smartphonerappresentano ormai un punto di riferimento nel settore, in quanto montano componenti ottimi e una qualità di costruzione assai elevata, tutto ad un prezzo a dir poco stupefacente.Z 5G: caratteristiche tecniche Partendo dal retro del telefono, abbiamo una scocca posteriore in vetro accompagnata dal comparto fotografico in alto a ...

