Mercato Juventus, Paratici accelera: due cessioni in Spagna (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Juventus ha raggiunto l'accordo per assicurarsi le prestazioni di Federico Chiesa ma deve prima concretizzare almeno due cessioni. I principali indiziati sono Mattia De Sciglio e Daniele Rugani che potrebbero accettare le proposte in arrivo dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi il Siviglia avrebbe preso informazioni per ingaggiare l'ex calciatore dei Milan. L'ex d.s della Roma, Monchi, conta di presentare un'offerta last-minute per convincere la squadra torinese Mercato Juventus: anche Rugani in uscita Il Valencia continua a spingere per Daniele Rugani che avrebbe anche accettato la destinazione. Manca ancora l'accordo sulle cifre poiché, i bianconeri, preferirebbero una cessione a titolo definitivo sulla base di 15-20 milioni di Euro.

