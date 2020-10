Medico di Ischia morto dopo contagio, Salvini twittò: «Salvato col plasma» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Abbiamo già evidenziato come non sia soltanto il coronavirus a uccidere, ma – molto spesso – anche le sue conseguenze, nonostante la dichiarazione di guarigione clinica dal Covid-19. In modo particolare, abbiamo raccontato la storia di un paziente in Toscana, che si è ammalato a inizio marzo e che è morto soltanto qualche giorno fa. Adesso ci troviamo a raccontare la storia di un Medico di Ischia che era stato dichiarato clinicamente guarito quattro mesi fa e che, tuttavia, ha sempre dovuto lottare – da quel momento in poi – con le conseguenze del coronavirus. L’anestesista dell’ospedale Loreto Mare è morto nelle ultime ore. LEGGI ANCHE > Il paziente di Capannori è morto dopo 7 mesi di cure per il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Abbiamo già evidenziato come non sia soltanto il coronavirus a uccidere, ma – molto spesso – anche le sue conseguenze, nonostante la dichiarazione di guarigione clinica dal Covid-19. In modo particolare, abbiamo raccontato la storia di un paziente in Toscana, che si è ammalato a inizio marzo e che èsoltanto qualche giorno fa. Adesso ci troviamo a raccontare la storia di undiche era stato dichiarato clinicamente guarito quattro mesi fa e che, tuttavia, ha sempre dovuto lottare – da quel momento in poi – con le conseguenze del coronavirus. L’anestesista dell’ospedale Loreto Mare ènelle ultime ore. LEGGI ANCHE > Il paziente di Capannori è7 mesi di cure per il ...

