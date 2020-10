M5S, rivoluzione comunicazione (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - di Ileana SciarraUn passo in più, l'ennesimo, per siglare il divorzio da Davide Casaleggio. A compierlo il gruppo M5S alla Camera, con i deputati che lavorano al nuovo regolamento di cui dotarsi -lo statuto del gruppo parlamentare- per sostituire quello tutt'ora in vigore. Questa mattina c'è stata una riunione online tra i deputati grillini, i lavori sono a buon punto e il gruppo più o meno compatto. L'elemento che emerge con più forza, nella bozza di cui l'Adnkronos è in possesso, è che sparisce ogni riferimento a Rousseau, menzionato all'articolo 2 e all'articolo 17 dello statuto attuale. Nella bozza si fa invece accenno al blogdellestelle -finestra sul mondo del Movimento ed erede di quello che un tempo era il blog di Beppe Grillo- ma si decreta la fine del suo 'monopolio'. Nel vecchio regolamento, infatti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - di Ileana SciarraUn passo in più, l'ennesimo, per siglare il divorzio da Davide Casaleggio. A compierlo il gruppo M5S alla Camera, con i deputati che lavorano al nuovo regolamento di cui dotarsi -lo statuto del gruppo parlamentare- per sostituire quello tutt'ora in vigore. Questa mattina c'è stata una riunione online tra i deputati grillini, i lavori sono a buon punto e il gruppo più o meno compatto. L'elemento che emerge con più forza, nella bozza di cui l'Adnkronos è in possesso, è che sparisce ogni riferimento a Rousseau, menzionato all'articolo 2 e all'articolo 17 dello statuto attuale. Nella bozza si fa invece accenno al blogdellestelle -finestra sul mondo del Movimento ed erede di quello che un tempo era il blog di Beppe Grillo- ma si decreta la fine del suo 'monopolio'. Nel vecchio regolamento, infatti, ...

TV7Benevento : M5S, rivoluzione comunicazione... - TV7Benevento : M5S: rivoluzione comunicazione, in bozza nuovo Statuto Camera 'sparisce' Rousseau/Adnkronos (2)... - Adnkronos : #M5S, rivoluzione comunicazione - LucaFrassineti : #m5s la rivoluzione digitale, la democrazia online, ma scaricare #immuni non è una cosa facile ?? - Sonyantares : RT @ilariafontana5s: ??#RecoveryFund RESILIENZA: PARTIAMO DA QUI ???? Ambiente al centro: oggi in Commissione Ambiente abbiamo votato il Parer… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S rivoluzione M5S, rivoluzione comunicazione Adnkronos M5S: rivoluzione comunicazione, in bozza nuovo Statuto Camera 'sparisce' Rousseau/Adnkronos (2)

E così i deputati del M5S stanno cercando di uniformare le regole per l'elezione a quelle del Senato, puntando su un ballottaggio immediato tra le 'squadre' più votate e superando il vincolo della ...

Campania, Iovino (M5S):”Doppio mandato e Rousseau non saranno mai in discussione”

Napoli, 1 Ottobre – “Chi fa politica per il Movimento 5 Stelle fa politica esclusivamente al servizio dei cittadini e dei territori. Non conta se è un eletto a qualunque livello istituzionale, se occu ...

E così i deputati del M5S stanno cercando di uniformare le regole per l'elezione a quelle del Senato, puntando su un ballottaggio immediato tra le 'squadre' più votate e superando il vincolo della ...Napoli, 1 Ottobre – “Chi fa politica per il Movimento 5 Stelle fa politica esclusivamente al servizio dei cittadini e dei territori. Non conta se è un eletto a qualunque livello istituzionale, se occu ...