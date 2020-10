Lo yacht si conferma un bene rifugio

Leggi su newsagent

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Continua il successo del charter di Floating Life. Le vacanze in barca nel Mediterraneo rappresentano il desiderio degli europei complice il mese di settembre caldo e il ritardato avvio dell’anno scolastico. E riprende vita anche il conceptin multiproprietà Dopo il successo delle prenotazioni registrato da Floating Life con un luglio e agosto all’insegna del tutto esaurito, e un settembre considerato agli albori della stagione incerto, la società di charter e di brokeraggio con sede in svizzerail trend positivo dell’estate anche per i mesi di settembre e ottobre: la barca è l’oggetto del desiderio in Europa e rappresenta per gli amanti delle navigazioni il luogo migliore dove passare le vacanze in sicurezza. Complici la ricerca di un luogo sicuro e isolato per vivere serenamente ...