L’agroalimentare sul banco degli imputati secondo Fondazione Barilla

(Di giovedì 1 ottobre 2020)il rapporto “Fixing The Business of Food: How to align the agri-food sector with the Sdg” è responsabile di gran parte delle emissioni globali di gas serra e del consumo di acqua disponibile nel mondo. Una stilettata in piena regola, quella inflitta all’agroalimentare dall’ultimo rapporto “Fixing The Business of Food: How to align the agri-food sector with the Sdg” stilato da, da cui è emerso che, a livello globale, il settore incide in una percentuale del 37% sulle emissioni di gas serra e del 70% sul consumo di acqua disponibile nel mondo, con cattive performance anche per l’Italia, dove l’agroalimentare è responsabile del 7% delle emissioni nazionali. “I prossimi cinque anni saranno cruciali perché dobbiamo portare a ...