La Vita in Diretta, Alberto Matano fuori di sè in diretta: "Non mi fanno lavorare in pace" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Alberto Matano è alla conduzione di "Vita in diretta" che sta andando molto bene in termini di ascolto e di riscontro di pubblico. Alberto Matano che fino all'anno scorso divideva la conduzione con Lorella Cuccarini, quest'anno si trova da solo al timone dopo l'esclusione della collega che ha avuto non pochi strascichi di polemiche. Infatti, quando sono stati pubblicati i palinsesti della Rai e non c'era tra tutti il nome della Cuccarini , pare che Pierluigi Diaco abbia affrontato a muso duro Matano ritenendolo responsabile di questa esclusione e che i due abbiano litigato nei corridoi Rai, notizia smentita, però, dai diretti interessati che hanno sempre parlato di una chiacchierata ...

