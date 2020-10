La terapia ormonale per le persone trans da oggi sarà gratuita in tutta Italia

(Di giovedì 1 ottobre 2020) (foto: Drew Angerer/Getty Images)Ledi cittadinanzana che vogliono iniziare un percorso diizione con intervento chirurgico riceveranno l’aiuto dello stato nel fare ricorso a terapie ormonali. La decisione, inedita per il nostro paese, è il risultato di due situazioni coincidenti: la giunta della Regione Emilia Romagna, che attua una legge regionale sul tema dell’anno scorso, e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale di un testo d’orientamento dell’agenzia del farmaco (Aifa) che stabilisce che questi farmaci siano “a carico del servizio sanitario nazionale”. Dopo tre anni di consultazioni e trattative dietro le quinte con l’Aifa, attraverso rappresentanza legale e medica, il Movimento identità(Mit) e altre organizzazioni lgbtq+ lo ...

A neanche 24 ore dalla decisione dell'Emilia Romagna di rendere gratuiti per le persone trans i farmaci necessari per la Terapia ormonale sostitutiva, sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale due " ...