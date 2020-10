Kylie Jenner, la figlia inizia l’asilo con zainetto Hermès da 10.650 euro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo stile di Kylie Jenner sfoglia la gallery Per lei il lusso è di casa da quando è nata: sua madre secondo Forbes ha un patrimonio di 900 milioni di dollari, e solo lo scorso anno ne ha guadagnati 200 milioni con la sua nuova linea di cosmetici. Ciononostante, gli accessori che Stormi Webster, figlia della 22enne imprenditrice e star dei reality Usa Kylie Jenner, ha sfoggiato per il primo giorno d’asilo (a domicilio) hanno fatto alzare più di qualche sopracciglio. La piccola Stormi con lo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo stile disfoglia la gallery Per lei il lusso è di casa da quando è nata: sua madre secondo Forbes ha un patrimonio di 900 milioni di dollari, e solo lo scorso anno ne ha guadagnati 200 milioni con la sua nuova linea di cosmetici. Ciononostante, gli accessori che Stormi Webster,della 22enne imprenditrice e star dei reality Usa, ha sfoggiato per il primo giorno d’asilo (a domicilio) hanno fatto alzare più di qualche sopracciglio. La piccola Stormi con lo ...

youngboomerbaby : Sono seriamente gasato per il nuovo pupo di Fedez. Mi sento come quelle ragazzine ritardate che guardano di continu… - franzenermath : @volkmannrafa_ imagina ter a kylie jenner como sua irma ?? - RegalinoV : Stormi ha uno zainetto da 12mila dollari per l’asilo - tataissa_x : imagina ter a conta bancaria da kylie jenner* - M1LLENNIUMBUG : Non Kylie Jenner che posta una foto di Stormi per il suo primo giorno di 'scuola' come se andasse effettivamente in un edificio scolastico -

Ultime Notizie dalla rete : Kylie Jenner Kim Kardashian pubblica una foto di famiglia, Kylie la vuole cancellare Novella 2000 Il look del primo giorno di scuola di Stormi Webster include uno zainetto da $ 10mila

Tutti abbiamo abbiamo avuto un nuovo zainetto per il primo giorno di scuola o di asilo. Di solito, comprato al supermercato, super colorato e con i personaggi dei nostri cartoni animati preferiti stam ...

