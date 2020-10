Hostellerie Berard & Spa | un dolce autunno nel cuore della Provenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) In questa tiepida giornata d'mi sto dirigendo in auto in, evocatrice di antichi cantori e che "affonda i piedi nel Mediterraneo e la testa nelle Alpi". Lo spettacolo è magnifico e anche Leone, il mio inseparabile cane, tiene il muso schiacciato nel finestrino posteriore per godere di tanta bellezza. Non solo noi ne siamo estasiati, questa terra magica, che dalle rive del Rodano arriva quasi al confine con l'Italia, ha ispirato grandi artisti. Paul Cézanne e Vincent van Gogh, solo per fare i primi due nomi che mi vengono in mente. Eh sì, laoffre un immenso ventaglio di paesaggi variopinti e ritornare in questi luoghi d', per me è ancora più affascinante che durante la primavera o l'estate. Il vento qui è caldo, che si chiami mistral o ...