Grande Fratello VIP | la linea della vita di Pierpaolo Pretelli VIDEO

Pierpaolo Pretelli, tra i concorrenti della casa del Grande Fratello VIP 5, si sta facendo conoscere al Grande pubblico dopo essere stato per qualche tempo uno dei velini di Striscia la Notizia e da poco tempo opinionista dei programmi di Barbara d'Urso. Dalla Mystery room nel daily andato in onda oggi 1 ottobre 2020, Pierpaolo si è aperto e raccontato alle telecamere del reality show con la linea della vita parlando del suo privato, a partire dalla famiglia: "La mia famiglia è molto unita, ho avuto questo esempio di una famiglia unita che è molto molto importante per me" L'ascesa al successo con l'approdo nel tg satirico di Antonio Ricci lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo: "Riesco a fare il ..."

