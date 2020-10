Genoa Torino, caos rinvio. Cairo: «Va bene qualsiasi decisione ma deve valere per tutti» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Genoa Torino, è caos rinvio: oggi la decisione della Lega Calcio ma Cairo sbotta: «La decisione dovrà valere per tutti C’è ancora una fitta nebbia sul destino di Genoa Torino, match in programma sabato alle ore 18 al Ferraris. Ieri è stata una giornata di scontri, parole e di una nuova positività al Genoa (15 in totale). Il Grifone vorrebbe ottenere il rinvio della partita. Una volontà che ovviamente la Lega conosce e che il club rossoblù ritiene necessaria a maggior ragione dopo le disposizioni della Asl genovese di competenza, che ha imposto per domani una sessione a piccoli gruppi di sei senza partitelle. La ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020), è: oggi ladella Lega Calcio masbotta: «LadovràperC’è ancora una fitta nebbia sul destino di, match in programma sabato alle ore 18 al Ferraris. Ieri è stata una giornata di scontri, parole e di una nuova positività al(15 in totale). Il Grifone vorrebbe ottenere ildella partita. Una volontà che ovviamente la Lega conosce e che il club rossoblù ritiene necessaria a maggior ragione dopo le disposizioni della Asl genovese di competenza, che ha imposto per domani una sessione a piccoli gruppi di sei senza partitelle. La ...

