Essere nonni ai tempi del Coronavirus | un lavoro a tempo pieno che vale 3 200 euro

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Un bonus baby sitter a loro dedicato, durante l’estate sono stati la salvezza di molti genitori e, in generale, contribuiscono in maniera importante alla gestione del menage familiare: stiamo parlando dei. ProntoPro.it ha deciso di celebrarli, alla vigilia dalla loro festa, calcolandone il potenziale stipendio. Il 2020 si sta trasformando in una vera e propria corsa ad ostacoli per molti genitori, che devono conciliare gli impegni lavorativi con le esigenze dei propri figli. Anche se la scuola è finalmente ricominciata, l’emergenza sanitaria potrebbe portare ad alcuni stop forzati che i genitori devonoin grado di gestire. Chi può sostenerli in questa missione? La figura che da sempre, e ancora di più negli ultimi mesi, supporta figli e nipoti nella gestione del menage familiare: i ...