Enola Holmes | Millie Bobbie Brown | Henry Cavill? Ecco cosa sa fare meglio di me

Tra le sue molte abilità, Henry Cavill avrebbe dimostrato di essere molto più abile di Millie Bobby Brown in una specifica pratica esercitata sul set di Enola Holmes. Parlando dell'esperienza sul set del fortunato film Netflix Enola Holmes, Millie Bobbie Brown ha rivelato cosa il collega Henry Cavill sa fare meglio di lei. Enola Holmes, ispirato ai romanzi young adult di Nancy Springer, racconta le avventure di Enola, sorella minore di Sherlock Holmes e naturalmente anche di Mycroft Holmes. Al fianco di ...

