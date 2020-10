E se ci spostassimo in un ufficio all’aperto?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Qualcuno in ufficio è rientrato regolarmente, qualcuno sta aspettando la fine dello stato di emergenza, qualcun altro si alterna, chi in presenza chi a distanza, un po’ come a scuola. E intanto sta prendendo sempre più piede l’idea che la cosa migliore sarebbe allestire una postazione di lavoro all’aperto, così da ridurre il rischio contagio (si sa che una maggiore ventilazione mitiga la trasmissione di covid-19) e stare comunque tutti insieme.