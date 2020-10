È Lewandowski il giocatore Uefa dell’anno Gli altri premi

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Non solo i raggruppamenti. Durante la cerimonia per il sorteggio dei gironi di Champions League, sono stati assegnati anche iindividuali ai migliori giocatori e allenatori della stagione. Ecco tutti i vincitori: Per il calcio maschile Miglior portiere: Manuel Neuer (Bayern Monaco) Miglior difensore: Joshua Kimmich (Bayern Monaco) Miglior centrocampista: Kevin De Bruyne (Manchester City) Miglior attaccante: Robert Lewandowski (Bayern Monaco) Miglior allenatore: Hansi Flick (Bayern Monaco) Miglior: Robert Lewandowski (Bayern Monaco) Per il calcio femminile Miglior portiere: Sarah Bouhaddi (Lione) Miglior difensore: Wendie Renard (Lione) Miglior centrocampista: Dzsenifer Marozsan (Lione) Miglior attaccante: Pernille Harder (Wolfsburg, ora al Chelsea) Miglior allenatore: Jean-Luc Vasseur (Lione) Miglior ...