Domenica in e gli ospiti della quarta puntata (Di giovedì 1 ottobre 2020) Domenica 4 ottobre a partire dalle ore 14 torna su Rai1 l’appuntamento con Domenica in, il tradizionale varietà del pomeriggio del giorno festa diretto e condotto da Mara Venier in procinto di condurre con Carlo Conti lo Zecchino d’oro 2020. Fra ospiti, canzoni, chiacchierate ed interviste Mara tiene compagnia al pubblico di Rai1 e anche nella puntata numero quattro di Domenica in non mancheranno di icerto gli amici che l’andranno a trovare. Come sempre eccoci qui in questo spazio per darvi in anteprima i nomi degli ospiti del nuovo appuntamento con il varietà inventato da Corrado nell’ormai lontano 1976. Marina Vannini la mamma di Marco Vannini (in studio). Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno e Rocco Hunt con Ana Mena – esibizione ... Leggi su blogo (Di giovedì 1 ottobre 2020)4 ottobre a partire dalle ore 14 torna su Rai1 l’appuntamento conin, il tradizionale varietà del pomeriggio del giorno festa diretto e condotto da Mara Venier in procinto di condurre con Carlo Conti lo Zecchino d’oro 2020. Fra, canzoni, chiacchierate ed interviste Mara tiene compagnia al pubblico di Rai1 e anche nellanumero quattro diin non mancheranno di icerto gli amici che l’andranno a trovare. Come sempre eccoci qui in questo spazio per darvi in anteprima i nomi deglidel nuovo appuntamento con il varietà inventato da Corrado nell’ormai lontano 1976. Marina Vannini la mamma di Marco Vannini (in studio). Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno e Rocco Hunt con Ana Mena – esibizione ...

CarloCalenda : Ok. Ho risposto a un bel po di domande. Devo dire che gli argomenti di merito scarseggiano ogni giorno di più . 90%… - fenice_risorta : RT @nicolettagiust1: Notizie dalla Francia: Parigi ha superato la soglia critica in tutti e tre gli indicatori di rischio per il Covid. Se… - blogoit : Domenica in e gli ospiti della quarta puntata - Beatric31517150 : RT @MariaGloriaDiM2: Splendida Domenica ????????? Le farfalle non conoscono il colore delle loro ali, ma noi sappiamo quanto sono belle. Allo… - JessePrize6 : RT @MariaGloriaDiM2: Splendida Domenica ????????? Le farfalle non conoscono il colore delle loro ali, ma noi sappiamo quanto sono belle. Allo… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica gli Draga in festa, domenica gli abitanti di Draga aprono i cortili alla convivialità offrendo i prodotti della loro creatività triestecafe.it Il colloquio a porte chiuse di Pompeo in Vaticano: si parla della Cina e dell'attacco dell'Azerbajian

Domenica scorsa, in Vaticano, è arrivato il Catholicos armeno Karekin II per chiedere al Papa aiuto per «i fratelli cristiani». La visita lampo di Karekin II è stata pianificata sapendo che Pompeo di ...

Torino - Ecco i calendari autunnali dei campionati Esordienti e Pulcini della stagione 2020/21

Fischio d'inizio week end di sabato 11 e domenica 12 di ottobre Anche per la scuola calcio ... Per poterli scaricare occorre prima eseguire il login o registrasi, per gli utenti che non lo hanno ...

Domenica scorsa, in Vaticano, è arrivato il Catholicos armeno Karekin II per chiedere al Papa aiuto per «i fratelli cristiani». La visita lampo di Karekin II è stata pianificata sapendo che Pompeo di ...Fischio d'inizio week end di sabato 11 e domenica 12 di ottobre Anche per la scuola calcio ... Per poterli scaricare occorre prima eseguire il login o registrasi, per gli utenti che non lo hanno ...