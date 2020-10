Concorso scuola: si parte il 22 ottobre 2020 (Di giovedì 1 ottobre 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina conferma che a breve partirà il Concorso docenti. Rispondendo ai cronisti la ministra ha confermato nel 22 ottobre la data del Concorso che i sindacati della scuola hanno tanto criticato. “Il primo Concorso parte il 22 ottobre per chi ha maturato 36 mesi di servizio e poi seguiranno gli altri due concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado” Per la contrarietà dei sindacati la ministra replica: “Sì lo so che i sindacati sono contrari. Ma c’è un principio costituzionale che va rispettato e le richieste delle famiglie di avere insegnanti preparati sono ... Leggi su pensioniefisco (Di giovedì 1 ottobre 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina conferma che a breve partirà ildocenti. Rispondendo ai cronisti la ministra ha confermato nel 22la data delche i sindacati dellahanno tanto criticato. “Il primoil 22per chi ha maturato 36 mesi di servizio e poi seguiranno gli altri due concorsi ordinari per ladell’infanzia e primaria e per lasecondaria di primo e secondo grado” Per la contrarietà dei sindacati la ministra replica: “Sì lo so che i sindacati sono contrari. Ma c’è un principio costituzionale che va rispettato e le richieste delle famiglie di avere insegnanti preparati sono ...

