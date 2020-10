Concorsi Scuola 2020, Miur conferma tempistiche delle prove: straordinario da ottobre e ordinario da novembre (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ha trovato puntuale conferma l’annuncio della Ministra Azzolina in Senato riguardante i Concorsi Scuola 2020 e, più in particolare, il Concorso straordinario Secondaria. La conferma è arrivata lunedì 28 settembre con un comunicato sul sito del Miur: le prove si terranno dal 22 ottobre. A partire sarà il concorso per i docenti con più annualità di servizio che concorrono per il ruolo e, a seguire, la procedura per i giovani che vogliono iniziare a insegnare nell’infanzia, nella primaria e nella secondaria. Vediamo assieme le novità sui Concorsi Scuola in atto, iniziando dal nuovo avviso del Miur che ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ha trovato puntualel’annuncio della Ministra Azzolina in Senato riguardante ie, più in particolare, il ConcorsoSecondaria. Laè arrivata lunedì 28 settembre con un comunicato sul sito del: lesi terranno dal 22. A partire sarà il concorso per i docenti con più annualità di servizio che concorrono per il ruolo e, a seguire, la procedura per i giovani che vogliono iniziare a insegnare nell’infanzia, nella primaria e nella secondaria. Vediamo assieme le novità suiin atto, iniziando dal nuovo avviso delche ...

