Cava de’Tirreni, chiusa oggi la scuola Opera Pia Di Mauro dopo i due bimbi contagiati (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono due i casi di Covid riscontrati a Cava de’ Tirreni nella scuola Elementare paritaria, Opera Pia Di Mauro. I due casi riguardano alunni che frequentano rispettivamente la sezione di scuola dell’Infanzia e la classe quinta. Su indicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl la scuola resterà chiusa nella giornata di oggi giovedì 1 ottobre per le Operazioni di sanificazione. Le attività didattiche della scuola in questione riprenderanno regolarmente domani venerdì 2 ottobre, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti. I bambini fanno parte di nuclei familiari all’interno dei quali erano ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono due i casi di Covid riscontrati ade’ Tirreni nellaElementare paritaria,Pia Di. I due casi riguardano alunni che frequentano rispettivamente la sezione didell’Infanzia e la classe quinta. Su indicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl laresterànella giornata digiovedì 1 ottobre per lezioni di sanificazione. Le attività didattiche dellain questione riprenderanno regolarmente domani venerdì 2 ottobre, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti. I bambini fanno parte di nuclei familiari all’interno dei quali erano ...

radioalfa : Coronavirus nel Salernitano, nuovi casi di contagio. A Cava de' Tirreni positivi due bambini - salernonotizie : #Covid: positivi due bambini a Cava de’Tirreni, 2 classi messe in quarantena - TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni-Salerno - Chiusura Pesanti A3 Napoli-Salerno Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore... - MarlinEditore : #dindondown! #marlineditore #autiliaavagliano La storia di Alberto e la sfida di una donna contro i pregiudizi sull… - giovannaconfal4 : RT @MariaLauraZavag: RT per favore #4voiceless @PetDetective_IT ??SMARRITO COOPER a CAVA DE’ TIRRENI (SA) presso Via Michele Di Florio Frazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cava de’Tirreni Maddaloni, don Salvatore nel ricordo del centenario della US Maddalonese (1919-2019) l'eco di caserta