Calciomercato Torino, Cairo: «Va fatto qualcosa ma Niang non torna» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Urbano Cairo, presidente del Torino, chiude al probabile ritorno di Niang. Ecco le parole del numero uno granata Urbano Cairo chiude le porte al probabile ritorno in granata di Mbaye Niang. Il presidente del Torino, intervenuto alla presentazione del libro di Gianluca Di Marzio, annuncia qualche movimento in arrivo sul Calciomercato. Le sue parole riportate da TMW sulle prossime mosse. Cairo SU Niang – «E’ già stato da noi, non tornerà. Però qualcosa va fatto, evidentemente, e sto lavorando con Vagnati». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Urbano, presidente del, chiude al probabile ritorno di. Ecco le parole del numero uno granata Urbanochiude le porte al probabile ritorno in granata di Mbaye. Il presidente del, intervenuto alla presentazione del libro di Gianluca Di Marzio, annuncia qualche movimento in arrivo sul. Le sue parole riportate da TMW sulle prossime mosse.SU– «E’ già stato da noi, non tornerà. Peròva, evidentemente, e sto lavorando con Vagnati». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Torino, contatti per il ritorno di #Niang dal #Rennes - DiMarzio : Il #Torino insiste per #Andersen del #Lione - DiMarzio : #Calciomercato | #Torino, in chiusura la cessione di #Berenguer all'#AthleticClub. In attacco obiettivo #Inglese - cmdotcom : #Torino, #Cairo chiude a #Niang: 'Non tornerà. Su #Ramirez...' - MatteoPedrosi : #Torino #Chiquinho, la situazione: offerta Toro prestito oneroso a 1m€ con opzione di riscatto a 10m€, il Benfica n… -