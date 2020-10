Calcio in lutto Auto contro cinghiali sull’autostrada | morti due giocatori | “Riposate in pace”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Terribile incidente avvenuto qualche minuto prima delle 3.30 di giovedì 1 ottobre lungo l’strada A26, nel territorio di Carpignano Sesia, in provincia di Novara, in Piemonte. Da una prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia stradale della sottosezione di Romagnano Sesia, pare che l’in viaggio verso Gravellona Toce, abbia urtato deipresenti in carreggiata. Nello schianto sonodue calciatori e una persona è rimasta ferita. Le vittime sono Simonluca Agazzone, 39 anni, di Bogogno (in provincia di Novara) e Matteo Ravetto, 32, di Gattinara (nel Vercellese). Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 e vigili del fuoco del comando provinciale di Novara: vani i tentativi di soccorso, i due sonosul colpo. ...