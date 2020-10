Boicottami stoc*** Insulta Salvini e chiede il linciaggio per Parente? La risposta clamorosa a Michela Murgia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) "Boicotatemio". Massimilianorisponde per le rime al "processo rosso" intentato ai suoi danni dalla scrittrice sarda, talebana di sinistra, e le sue accolite. Tutta colpa di un tweet di, giudicato ovviamente sessista dalle ultra-femministe: "Sostituire per legge la parola patriarcale caz***o con la parola: mi hai rotto la, fatti latua, chevuoi, chedici, non hai capito una, mi stai sulla, succhiami la, testa di". Ironia un po' greve, forse, che per lae compagne merita unin pubblica piazza e non ...