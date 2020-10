MediasetTgcom24 : Atlantia, De Micheli: 'Più probabile revoca concessione Autostrade' #AUTOSTRADE - Paolo_Micheli : RT @Phastidio: La farsa prosegue Conte ad Atlantia: “Altri dieci giorni prima della revoca” - SoniaLaVera : RT @Libero_official: #Benetton, vertice notturno tra #Conte, #DeMicheli e #Gualtieri: revoca delle concessioni autostradali, trattativa sal… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: #Benetton, vertice notturno tra #Conte, #DeMicheli e #Gualtieri: revoca delle concessioni autostradali, trattativa sal… - Libero_official : #Benetton, vertice notturno tra #Conte, #DeMicheli e #Gualtieri: revoca delle concessioni autostradali, trattativa… -

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia Micheli

La revoca non è più un’ipotesi. Il Consiglio dei ministri si riunirà entro dieci giorni per decidere sul dossier Atlantia. Se i progressi non saranno ...Lo stallo nella trattativa tra il governo e Atlantia sul caso Autostrade avvicina, secondo il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, la revoca della concessione. "Credo di sì" ha risposto De ...