Arriva a Trapani il circo Greca Orfei (Di giovedì 1 ottobre 2020) Arriva a Trapani, ma soltanto per pochi giorni, il circo Greca Orfei, diretto dalla famiglia Mavilla, che terrà i suoi spettacoli, da venerdì 2 ottobre e fino a lunedì 5, nell'aria mercato di piazzale Ilio. Il tour di uno dei primi complessi circensi a ripartire dopo il lungo periodo di lockdown, punta sullo slogan "Torniamo... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

