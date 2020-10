Among Us incontra gli anime grazie a un artista che ha creato dei video splendidi

(Di giovedì 1 ottobre 2020)Us è stato sicuramente un gioco sulla bocca di tutti in questi ultimi mesi. Sebbene sia stato inizialmente pubblicato nel 2018,Us ha visto un enorme aumento della popolarità dei giocatori dopo che molti famosi streamer di Twitch e YouTube hanno iniziato a giocarci e da allora, la maggior parte di noi si è messa in fila per cercare di indovinare chi è l'impostore assassino nel gruppo.Landonardo, un, streamer e comico che ha un enorme amore per glie igiochi, ha rile animazioni di uccisione suUs e le ha sostituite con scene deglipiù iconici. Di solito, quando si viene uccisi dall'impostore, le animazioni di uccisione sono un mix tra pugnalate alle spalle, colpi di ...

L’obiettivo di Among Us è molto semplice: nel ruolo di crewmate bisogna rivolere diversi compiti all’interno dell’astronave e scoprire chi tra ...Diamo uno sguardo ravvicinato a uno dei giochi-rivelazione dell'anno: scopriamo chi è il vero Impostore in Among Us.