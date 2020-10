Alexei Navalny: «C’è Putin dietro il mio avvelenamento. Tornare in Russia? Non ho paura» (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Io dico che c’è Vladimir Putin dietro questo crimine», dice l’attivista Alexei Navalny che in un’intervista alla rivista tedesca Der Spiegel lancia un durissimo attacco frontale al presidente russo, accusandolo del suo avvelenamento che lo ha portato al ricovero in coma. «Non ho altre versione di quel che è successo», dice l’avvocato in un primo estratto dell’intervista. October 1, 2020 Navalny ha ripercorso i primi momenti in cui ha accusato il malore, quando il veleno, probabilmente a base della tossina Novichok, ha cominciato a fare effeto: «Non senti dolore – ha aggiunto – ma sai che stai morendo». Navalny era stato ricoverato il 22 agosto scorso, dopo essersi sentito ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Io dico che c’è Vladimirquesto crimine», dice l’attivistache in un’intervista alla rivista tedesca Der Spiegel lancia un durissimo attacco frontale al presidente russo, accusandolo del suoche lo ha portato al ricovero in coma. «Non ho altre versione di quel che è successo», dice l’avvocato in un primo estratto dell’intervista. October 1, 2020ha ripercorso i primi momenti in cui ha accusato il malore, quando il veleno, probabilmente a base della tossina Novichok, ha cominciato a fare effeto: «Non senti dolore – ha aggiunto – ma sai che stai morendo».era stato ricoverato il 22 agosto scorso, dopo essersi sentito ...

